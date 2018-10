Kjeld Nuis is al vroeg in het schaatsseizoen op dreef. De olympisch kampioen van LottoNL-Jumbo kwam bij trainingswedstrijden in Inzell tot een baanrecord: 1.07,70.

De oude toptijd stond ook op naam van Nuis, die een jaar geleden goed was voor een tijd van 1.08,24.

Ronald Mulder won de 500 meter in 35,02.