Van der Poel valt uit met enkelblessure

Mathieu van der Poel is zaterdag zwaar ten val gekomen in de Rapencross in Lokeren. De Europees kampioen ging in de eerste ronde van de veldrit in Vlaanderen onderuit in een greppel en greep naar zijn enkel. Hij klom wel weer op de fiets, maar zag al snel in dat doorfietsen niet meer mogelijk is.

Van der Poel moest met een dikke enkel per brancard worden afgevoerd naar het ziekenhuis in Sint-Niklaas. Er wordt gevreesd voor een enkelbreuk.

De Nederlandse alleskunner reed in Lokeren zijn derde veldrit van het seizoen. Hij had de eerste twee, in Ronse en Meulebeke, gewonnen. De 23-jarige Van der Poel was wat later begonnen aan het seizoen omdat hij rust nam na het WK mountainbike in Lenzerheide in september, waar hij brons veroverde. Hij ontbrak daardoor in de eerste twee wereldbekerwedstrijden in de Verenigde Staten.