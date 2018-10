Pinot soleert naar zege in Lombardije

De Fransman Thibaut Pinot heeft voor het eerst in zijn wielerloopbaan een klassieker gewonnen. De renner van Groupama FDJ was de sterkste in de Ronde van Lombardije. Hij loste in de ‘Koers van de Vallende Bladeren’ op de voorlaatste klim, de Civiglio, zijn medevluchter Vincenzo Nibali (Bahrain Merida) en reed de laatste 13 kilometer solo naar de meet in Como. De Italiaan, vorig jaar winnaar in Lombardije, arriveerde als tweede op ruim een halve minuut. De Belg Dylan Teuns (BMC) won de sprint van een eerste groepje en werd derde.

Dat Pinot in topvorm verkeerde, maakte hij eerder deze week al duidelijk in de semi-klassieker Milaan-Turijn. Ook daar fietste hij na een korte solo als eerste over de finish. De dag ervoor eindigde hij ook al op het podium (tweede) in de Tre Valli Varesine.

De 112e editie van ‘Il Lombardia’, de Noord-Italiaanse herfstklassieker met een lengte van 245 kilometer, ontbrandde op een kleine 50 kilometer van de finish. Primoz Roglic van LottoNL-Jumbo trok ten aanval op de ‘Muur’ van Sormano, een steile klim van 6 kilometer lang en met stijgingspercentages van 25 procent. De Sloveen werd in de slotkilometer achterhaald door Pinot en Nibali, die duidelijk de sterkste benen bergop hadden. Wereldkampioen Alejandro Valverde (Movistar) kon niet mee, de Nederlandse troef Sam Oomen evenmin.

Het tweetal vooraan reed hard door in de afdaling. Roglic kon nog even aansluiten en even later ook de Colombiaan Egan Bernal (Team Sky), maar op de beklimming van de Civiglio namen Pinot en Nibali al gauw weer afstand. Een felle demarrage van Pinot in die klim was uiteindelijk ook Nibali te veel. Oomen was nog wel de beste Nederlander. De renner van Team Sunweb finishte als 27e op bijna 4 minuten van Pinot.