Brons voor judoka De Wit in Cancun

Judoka Frank de Wit heeft aan de grandprixwedstrijd in het Mexicaanse Cancun een bronzen medaille overgehouden. De Nederlander, die bij de WK in Bakoe al na zijn eerste optreden verrassend uit het toernooi verdween, bereikte in de klasse tot 81 kilogram via de herkansingen alsnog de strijd om een medaille en was daarin in de golden score (verlenging) te sterk voor de Rus Alan Choebetsov op waza-ari.

De Wit is nog steeds de nummer twee op de wereldranglijst.

Op de eerste dag van het toernooi in Cancun had voormalig Europees jeugdkampioen Tornike Tsjakadoea al het goud gepakt in de klasse tot 60 kilo. Tegen de Fransman Luka Mkheidze, eveneens debuterend in een finale op de IJF World Judo Tour bij de senioren, won de 22-jarige Amstelvener op ippon.