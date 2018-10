Camila Giorgi heeft voor de tweede keer in haar loopbaan een toernooi op de WTA Tour op haar naam geschreven. Na haar zege op het gras van Rosmalen in 2015, was de Italiaanse zondag de beste in de finale in Linz. Giorgi zette de Russische Ekaterina Aleksandrova met 6-3 6-1 aan de kant. De partij duurde slechts een uur.

Voor de 23-jarige Aleksandrova was het haar eerste finale op het hoogste niveau.