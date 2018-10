IOC-lid Baumann (51) overleden na hartaanval

Het Zwitserse IOC-lid Patrick Baumann is op 51-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een hartaanval. Baumann, die ook secretaris-generaal was van de internationale basketbalbond FIBA, was in Buenos Aires waar hij de Jeugd Olympische Spelen bijwoonde.

Baumann was eerder als speler, coach en arbiter actief in het basketbal. Sinds 2007 was hij lid van het Internationaal Olympisch Comité. ,,Dit is een grote schok die ons allen zeer raakt”, zei IOC-voorzitter Thomas Bach. ,,We kunnen het nauwelijks geloven. Vooral ook omdat we hem, zelfs vandaag, nog hard hebben zien werken. Zoals hij altijd bezig was uit liefde voor de sport.”