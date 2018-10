Dubbel Piek/Seinen verliest finale Dutch Open

Badmintonsters Selena Piek en Cheryl Seinen hebben op de Dutch Open in het dubbelspel naast de zege gegrepen. Het Nederlandse duo moest in de finale in het Topsportcentrum in Almere buigen voor de Bulgaarse zussen Gabriela en Stefani Stoeva: 21-17 21-18.

Piek en Seinen begonnen goed tegen het als eerste geplaatste Bulgaarse koppel. In beide games nam het Bulgaarse duo, dat ook regerend Europees kampioen is, halverwege de regie over. In de tweede game liepen ze uit naar 20-15. Piek en Seinen werkten nog drie matchpoints weg, maar bij de vierde was het raak.

Voor de zussen Stoeva is het na 2015 de tweede zege in de dubbel op de Dutch Open. Piek won ook twee keer, in 2012 met Iris Tabeling en in 2014 met Eefje Muskens.