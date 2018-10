Volleybalsters naar halve finales WK

De Nederlandse volleybalsters hebben de halve finales bereikt bij het WK in Japan. Oranje versloeg de Verenigde Staten in vijf sets en was daardoor ook meteen verantwoordelijk voor de uitschakeling van de titelverdediger. De ploeg van bondscoach Jamie Morrison knokte zich terug van een achterstand van 2-0 in sets: 30-32 15-25 25-22 25-15 15-9. Oranje speelt dinsdag de tweede en laatste wedstrijd uit de derde ronde tegen China. Dat team won zondag van de Verenigde Staten en is nu ook al zeker van een vervolg.

Nederland, dat op een groot toernooi nog nooit van de Amerikaanse vrouwen had gewonnen, is al zeker van de beste prestatie ooit op een WK. Dat was tot dusverre de zevende plaats in 1998. De ploeg werd al wel vierde bij de Olympische Spelen van Rio in 2016.

Morrison startte overtuigend met het vaste basisteam, bestaande uit Yvon Beliën, Maret Balkestein-Grothues, Juliët Lohuis, Lonneke Sloetjes, Anne Buijs, spelverdeelster Laura Dijkema en libero Kirsten Knip. De ploeg liep weg naar een maximale marge van acht punten, met name dankzij uitmuntend spel van Sloetjes. Pas bij 18-14 hadden de Amerikaanse vrouwen eindelijk eens een antwoord op de Oranje-diagonaal die op dat moment al acht punten achter haar naam had staan. Een blok van Jordan Larson bracht de 18-15 op het bord, waarna Morrison reageerde met een dubbele wissel: Celeste Plak voor Sloetjes, Britt Bongaerts voor Dijkema. Plak sloeg meteen twee keer toe (20-15), maar bij 24-24, met Dijkema en Sloetjes weer in het veld, was het toch gelijk nadat Oranje drie wedstrijdpunten had laten liggen. De Amerikaansen hadden de langste adem: 30-32.

De klap was aangekomen en in de tweede set kwam Oranje nooit in de buurt van Team USA. Halverwege kwam Plak, ditmaal voor Buijs, maar de set ging met 25-15 naar de titelverdediger. Met Plak en Myrthe Schoot, die de positie van Knip had overgenomen, volgde de revival. Bij 24-19 werd het derde setpunt benut. Met de ingevallen Nicole Koolhaas voor Lohuis bleef Oranje opeens wel overeind en liep het in de vierde set ruim weg. De Amerikaanse coach Karch Kiraly – Morrison was jaren zijn assistent – kon wisselen wat hij wilde, Nederland was niet meer te stuiten. Met Sloetjes als beul: 38 punten.