Smith als coach aan de slag in België

Rutger Smith is aangesteld als ‘kwaliteitsmanager werpnummers’ bij de Vlaamse Atletiekliga (VAL). De 37-jarige Nederlander won tussen 2005 en 2012 als kogelstoter en discuswerper diverse WK-medailles en EK-medailles.

Smith gaat als een soort bondscoach aan de slag. België heeft, afgezien van discuswerper Philip Milanov, al jarenlang weinig troeven op de werpnummers. Smith moet proberen daar verandering in te brengen. Hij versterkt het huidige team van drie kwaliteitsmanagers bij de VAL.

Smith begon twee jaar geleden in de Verenigde Staten aan een carrière als trainer. De Groninger werd hoofdcoach van Arete Throws Nations in Zuid-Californië. Toen zei de drievoudig olympiër dat hij zijn liefde voor met name het discuswerpen graag zou willen overbrengen op nieuwe generaties. ,,Ik heb in ruim twintig jaar enorm veel ervaring opgedaan en kennis vergaard.”

Smith erkent op de Belgische website AtletiekNieuws dat hij zelf als topsporter nu ,,zo goed als gestopt” is. ,,Momenteel ben ik aan het aftrainen. Ik zal vooral vanuit Gent gaan werken.”