Mayweather ‘nodigt’ Noermagomedov uit

Profbokser Floyd Mayweather ziet een lucratieve confrontatie met de Russische kooivechter Chabib Noermagomedov best zitten ,,Kom mijn wereld in, maak een duel mogelijk”, liet de 41-jarige Amerikaan weten. De voormalige wereldkampioen, ongeslagen in vijftig profduels, reageerde op enkele uitlatingen van Noermagomedov. ,,Let’s go Floyd, we moeten vechten”, sprak de dertigjarige Rus onlangs. ,,Twee mannen die nog nooit hebben verloren. Waarom niet?”

Volgens Mayweather, ‘Money’ genoemd wegens zijn grote voorliefde voor geld, zijn er wat hem betreft geen obstakels. ,,Ik ben mijn eigen baas. Als ik wil boksen, doe ik dat. Laat het dus maar gebeuren.”

Mayweather versloeg de Ierse kooivechter Conor McGregor in augustus 2017 in een boksduel dat ruim een half miljard euro aan inkomsten genereerde. De Amerikaan hield er 240 miljoen euro aan over. Voor een gevecht met Noermagomedov wil ‘Money’ zeker 115 miljoen euro méér ontvangen. De Rus wist bijna twee weken geleden McGregor eveneens te verslaan, maar die MMA-partij werd overschaduwd door een massale knokpartij tussen beide kampen na afloop.