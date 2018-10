Schaatsteam Van Velde heeft hoofdsponsor

Schaatscoach Gerard van Velde heeft vlak voor het begin van het nieuwe seizoen een geldschieter gevonden voor zijn sprintploeg. De Twentse investeringsmaatschappij Reggeborgh heeft zich tot en met de Winterspelen van Peking in 2022 als exclusieve hoofdsponsor en naamgever verbonden aan zijn succesvolle team. Daardoor zijn de schaatsers Ronald en Michel Mulder, Dai Dai Ntab, Kai Verbij, Gerben Jorritsma, Pim Schipper en Wesly Dijs verzekerd van een sportief en financieel gezonde toekomst.

Van Velde is dolgelukkig met de komst van de nieuwe teamsponsor. ,,Na een lange onzekere zomer, waarbij we gelukkig de steun kregen van de KNSB en NOC*NSF, komt er nu vlak voor de start van het nieuwe seizoen rust in de ploeg. Met de Reggeborgh Groep krijgen we een betrokken partner die gaat voor een langetermijnsamenwerking. Hierdoor kunnen we ons onbekommerd focussen op topprestaties. Ik ben supertrots dat ik deze hoofdsponsor mag presenteren.”

Reggeborgh overweegt naast het sponsorschap ook het schaatsen in de breedte te gaan ondersteunen. Met de hulp van de ploeg van Van Velde wil het bedrijf de schaatssport nog wat dichter bij het publiek brengen, met name in het Oosten van Nederland. ,,Reggeborgh kiest nadrukkelijk ook voor een maatschappelijke route, waarbij de atleten uit mijn ploeg boegbeelden zijn voor de jeugd”, liet Van Velde weten.

Met de komst van de nieuwe hoofdsponsor, die in de plaats komt van Plantina, hebben nu vrijwel alle schaatstoppers voor het komend seizoen toch nog onderdak gevonden bij een commerciële ploeg. Ireen Wüst, Esmee Visser, Lotte van Beek (investeringsmaatschappij Infestos), Jorien ter Mors, Suzanne Schulting (Team IKO) en Jorrit Bergsma en Irene Schouten (Team easyJet) kunnen daardoor begin november met een gerust hart van start gaan in het nieuwe seizoen.