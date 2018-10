Sifan Hassan valt af voor Europese prijs

Sifan Hassan maakt geen kans meer op de prijs voor Europees atlete van het jaar. De 25-jarige Nederlandse van Ethiopische afkomst behoorde tot de tien genomineerden, maar is afgevallen nu de lijst is teruggebracht tot drie kandidaten. Hassan won in augustus bij de EK in Berlijn met overmacht de 5000 meter. Ze liep ook Europese records op de 5000 meter en bij haar debuut op de halve marathon.

In de jaarlijkse verkiezing van de beste atleet en atlete van Europa mogen fans, nationale bonden, een groep atletiekexperts en journalisten hun stem uitbrengen. Tijdens het atletiekgala op 26 oktober in Lausanne worden de winnaars bekendgemaakt.

Bij de vrouwen gaat de strijd tussen de Britse sprintster Dina Asher-Smith, de Belgische meerkampster Nafissatou Thiam en polsstokhoogspringster Ekaterina Stefanidi. De Griekse kan de tweede vrouw worden die twee jaar op rij wordt uitgeroepen tot Europees atlete van het jaar. Dafne Schippers was de eerste (2014 en 2015).

Bij de mannen zijn Armand Duplantis, Ramil Gulijev, Jakob Ingebrigtsen en Kévin Mayer de overgebleven kandidaten. De Zweedse polsstokhoogspringer Duplantis en de Noorse hardloper Ingebrigtsen, de Europees kampioen op de 1500 én 5000 meter, zijn ook genomineerd voor de talentenprijs. De twee tieners blonken uit op de EK in Berlijn.