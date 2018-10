Volleybalster Lohuis verbazing voorbij op WK

Een rustige krachttraining werkten Juliët Lohuis en de andere Oranje-volleybalsters woensdag af in Yokohama, waar de ploeg vrijdag Servië treft in de halve finale van het WK. Na een treinreis die de ploeg van bondscoach Jamie Morrison terugbracht in de stad waar het toernooi begon, stond er verder niets op het programma. ,,We gaan lekker uit eten vanavond. Dit is meer een soort rustdag”, vertelde Lohuis, middenaanvalster/blokkeerder van het team dat in Nagoya een op een WK niet eerder bereikte plaats bij de beste vier landen afdwong.

Ontspanning is nodig in een toernooi waarin al elf duels werden afgewerkt, met als hoogtepunt wellicht de 3-2-overwinning op titelverdediger Verenigde Staten van maandag. ,,Toch voelt het niet alsof we in een sleur zitten. Er gebeurt veel, je verandert weer eens van hotel en met de goede resultaten voel je de vermoeidheid ook minder. Maar vandaag pakken we zo veel mogelijk onze rust”, liet Lohuis telefonisch vanuit Japan weten.

De verbazing over haar aanwezigheid op het hoogste toneel is verdwenen. Maar de 22-jarige Twentse geeft wel toe dat ze niet had verwacht zo’n grote rol te spelen in het team, dat na twee zilveren plakken op EK’s en de vierde plaats op de Spelen van Rio nu jaagt op een medaille op wereldniveau. Lohuis, spelend voor Münster, kreeg in het voorjaar bezoek in Duitsland van Morrison, hetgeen aanvankelijk resulteerde in een weekje meetrainen met Oranje. De ploeg miste in het midden Robin de Kruijf, die kampte met een knieblessure en Lohuis kreeg in een duel uit de Nations League in en tegen Japan haar eerste minuten. ,,Toen nog alleen om te serveren. Ik was zenuwachtig maar begon met een ace. Dat was wel lekker.”

In de zomer werd duidelijk dat De Kruijf het WK niet zou halen. Lohuis en Nicole Koolhaas staan nu naast Yvon Beliën op de middenpositie, waarbij de eerste ook opvalt met haar moeilijk te verwerken service. ,,Het is fijn dat je weet dat we meer opties hebben voor die positie, zeker ook omdat het zo’n zwaar toernooi is. Het voelt niet dat ik nu Robins plaats inneem. Ze is zo goed, eigenlijk onvervangbaar.”

De wil om nu wel een medaille te pakken is groot in het team, dat ontroostbaar was na de vierde plek in Rio. Het heilige doel komt steeds dichterbij. Vrijdag (06.40 uur) wacht Servië dat eerder in de tweede groepsfase – toen zonder sterspeelster Tijana Boskovic – werd verslagen. Er lijkt opnieuw een belangrijke rol voor Lohuis weggelegd: ,,We kunnen ze serverend onder druk zetten, dan moeten we ze blokkerend ook aankunnen.”