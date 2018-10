Olympisch kampioen Lee wordt marathonschaatser

Het marathonschaatsen heeft er de komende maanden een attractie bij. Tweevoudig olympisch kampioen Lee Seung-hoon gaat zich specialiseren in het langere werk en doet dat als rijder van AB Vakwerk. Hij wordt ploeggenoot van onder anderen Gary Hekman en Frank Vreugdenhil.

Lee meldde zich in augustus telefonisch bij teammanager Teun Breedijk met de vraag of er nog plaats was in het marathonteam van AB Vakwerk. ,,Natuurlijk”, had die geantwoord. ,,Daarna ben ik twee maanden bezig geweest om alles te regelen.” Dinsdagavond begroette Breedijk de schaatser op Schiphol.

Lee is de olympisch kampioen op de 10 kilometer van de Winterspelen van 2010 in Vancouver. Daar profiteerde hij van de foute wissel van topfavoriet Sven Kramer. In Pyeongchang werd hij begin dit jaar de eerste olympische kampioen op de massastart.