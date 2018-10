Bogaerts en Jansen lonken naar World Series

De kans wordt steeds groter dat binnenkort twee honkballers van Oranje tegenover elkaar staan in de World Series. Xander Bogaerts won in de play-offs van de Major League met Boston Red Sox het vierde duel met Houston Astros met 8-6, waardoor de ploeg uit Boston in de best-of-sevenserie een voorsprong nam van 3-1. Kenley Jansen stelde de winst veilig voor Los Angeles Dodgers in het vijfde duel met Milwaukee Brewers (5-2), waardoor zijn ploeg weer met 3-2 voor staat in de serie.

Bogaerts, de korte stop van de Red Sox, sloeg in Houston twee ploeggenoten binnen. Het duel kende een merkwaardig incident in de tweede inning. José Altuve dacht met een verre klap een homerun te scoren en daarmee de stand gelijk te trekken namens de Astros. Mookie Betts deed nog een ultieme poging om de bal te vangen, maar werd gehinderd door het publiek toen hij bij de muur omhoog sprong. Hoewel de bal al over het hek leek te zijn verdwenen, besloot de arbitrage om Altuve uit te verklaren.