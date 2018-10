Van der Weijden in vakjury Sportgala

Maarten van der Weijden maakt deel uit van de vakjury die bepaalt welke Nederlandse sporters in aanmerking komen voor de prijzen op het jaarlijkse Sportgala in december. Naast de voormalig openwaterzwemmer treedt ook oud-schaatser Ralf van der Rijst toe tot de jury. Van der Weijden en Van der Rijst nemen de plaatsen in van de onlangs bij sportkoepel NOC*NSF vertrokken Charles van Commenée en Pieter van den Hoogenband. Van den Hoogenband mag niet langer deel uitmaken van de jury omdat zijn termijn erop zit.

Voorzitter van de vakjury is voormalig volleyballer Bas van de Boor. De andere leden zijn Guus Hiddink en Marc Lammers (vanuit de coaches), Marianne Timmer (vanuit de groep met oud-winnaars op het Sportgala), Fred Buddenberg (vanuit de Nederlandse Sport Pers), Marije Smits (vanuit de paralympiërs) en Ewoud van Winsen (vanuit de NOS).

De vakjury heeft als eerste taak het vaststellen van de nominaties voor alle categorieën: sportman, sportvrouw, sportploeg, coach en paralympiër.