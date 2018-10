Volleybalsters op jacht naar beloning

Nooit eerder bereikten de Nederlandse volleybalsters bij een WK de laatste zes. ,,We hebben hier al een historische prestatie neergezet”, zei Laura Dijkema donderdag bij Ziggo Sport, een dag voordat Oranje het in Yokohama de halve finales opneemt tegen Servië (06.40 uur). Volgens de spelverdeelster mag het toernooi al als geslaagd worden beschouwd. ,,Maar nu hebben we de taak onszelf te belonen.”

Dat moet gebeuren tegen Servië waartegen Nederland in de groepsfase won, toen de al geplaatste Europees kampioen sterspeelster Tijana Boskovic aan de kant hield. De 21-jarige Servische leidt het klassement van beste aanvalster met een percentage geslaagde smashes (spikes) van ruim 56 procent. ,,We moeten haar afstoppen, maar ze zal ongetwijfeld haar punten wel gaan scoren. Het is vooral ook zaak die andere meiden van punten af te houden.”

In Rotterdam won Oranje afgelopen zomer in het kader van de Nations League ook van Servië, toen wel met Boskovic die 37 punten maakte. Het werd destijds 3-2 na een 2-0-achterstand voor het team van bondscoach Jamie Morrison in een wedstrijd waarin Lonneke Sloetjes nu eens niet de Nederlandse topscorer was. Het waren Yvon Beliën, Maret Balkestein-Grothues en Celeste Plak die in de dubbele cijfers uitkwamen. In Japan heeft Sloetjes haar rol weer overtuigend op zich genomen en heeft ze na de Italiaanse Paola Ogechi Egonu de meeste punten achter haar naam: 238 verdeeld over spikes (200), blok (14) en service (24).

,,We zijn gegroeid in het toernooi”, zei Dijkema, die de beste herinnering bewaard aan de 3-2-zege op de Verenigde Staten. ,,Dat was zo gaaf. Dit was het moment en dat we het dan zo kunnen omdraaien in een wedstrijd.” En nu de Servische vrouwen, tegen wie Oranje de EK-finale van 2017 verloor. ,,Als we er vol ingaan, ons niveau neerzetten, kunnen we een heel goede partij spelen tegen Servië. We moeten gewoon goed serveren, wat we de laatste wedstrijden al doen. Dat moeten we vasthouden.”