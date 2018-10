Bertens tegen Kerber, Osaka en Stephens

Tennisster Kiki Bertens treft bij de WTA Finals Angelique Kerber, Naomi Osaka en Sloane Stephens. De 26-jarige Wateringse is ingedeeld in de rode groep van het prestigieuze eindejaarstoernooi in Singapore. Loting bepaalde dat Caroline Wozniacki, Petra Kvitova, Elina Svitolina en Karoline Pliskova de witte groep vormen.

De strijd om de winst van de WTA Finals, met een prijzenpot van 6 miljoen euro, begint zondag. De beste acht tennissters van het jaar komen in actie. Bertens is de nummer negen van de jaarranking maar door afzegging van de nummer één van de wereld Simona Halep mag ze alsnog meedoen.

De Duitse Kerber, nummer twee van de wereld, is nu als eerste geplaatst in Singapore. De Japanse Osaka derde en de Amerikaanse Stephens is als vijfde ingeschaald.