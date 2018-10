Wimbledon voert tiebreak in bij 12-12

Op het grandslamtoernooi Wimbledon zal met ingang van komende editie ook in de vijfde set een tiebreak gespeeld worden. Bij een stand van 12-12 in de vijfde set (bij de vrouwen in de derde set) volgt straks een tiebreak. De Londense toernooiorganisatie All England Lawn Tennis Club (AELTC) maakt deze verandering bekend na uitvoerige bestudering van de afgelopen twintig edities van Wimbledon en na consultatie met tennissers en andere betrokkenen.

De US Open is de enige Grand Slam waarbij in alle sets dezelfde regels gelden. Op de Australian Open en op Roland Garros wordt in de vijfde set bij de mannen en in de derde set bij de vrouwen doorgespeeld totdat er een verschil is gevallen van twee games. Door deze beslissing zullen marathonpartijen op het heilige gras van Wimbledon voortaan niet meer voorkomen.