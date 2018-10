Oranje verliest van Servië in halve finale WK

De Nederlandse volleybalsters zijn er op het WK in Japan niet in geslaagd de finale te bereiken. Oranje moest zich in Yokohama na vier sets gewonnen geven tegen Servië: 1-3 (22-25 28-26 19-25 23-25)

De ploeg van bondscoach Jamie Morrison sluit het WK zaterdag af met een wedstrijd om de derde plaats tegen de verliezer van de andere halve eindstrijd tussen China en Italië.

Oranje won nog nooit een medaille op een WK. Twee jaar geleden stond de formatie ook in de halve finale van de Olympische Spelen van Rio de Janeiro. Nederland verloor daar de halve eindstrijd tegen China en de strijd om het brons tegen de Verenigde Staten.