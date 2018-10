Edmund en Monfils in tennisfinale Antwerpen

De Britse tennisser Kyle Edmund en de Fransman Gaël Monfils spelen zondag de finale van de European Open in Antwerpen.

Edmund, als eerste geplaatst in het Belgische ATP-toernooi, bereikte de eindstrijd door de als vierde geplaatste Fransman Richard Gasquet te verslaan in twee sets: 6-3 6-4. Monfils, de nummer zes van de plaatsingslijst, rekende in de halve finales af met de als tweede ingeschaalde Argentijn Diego Schwartzman, eveneens in twee sets: 6-3 6-4.

Edmund is de nummer vijftien van de wereld, maar hij staat pas voor de tweede keer in de finale van een ATP-toernooi. In april van dit jaar bereikte de 23-jarige Brit de eindstrijd in het Marokkaanse Marrakesh. Hij verloor van de Spanjaard Pablo Andujar.

Monfils heeft een grotere staat van dienst, want hij won in zijn carrière al zeven toernooien en staat in Antwerpen voor de 21e keer in een finale.