Stefanos Tsitsipas heeft de finale van het tennistoernooi in Stockholm bereikt. De Griek was in de halve eindstrijd te sterk voor de Italiaan Fabio Fognini 6-3 6-2.

Tsitsipas stuit zondag in de eindstrijd op de winnaar van de wedstrijd tussen de Amerikaan John Isner en Let Ernests Goelbis.