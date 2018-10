Trentin wint vijfde rit van Ronde van Guangxi

De Italiaanse wielrenner Matteo Trentin heeft de vijfde etappe van de Ronde van Guangxi gewonnen. De coureur van Mitchelton-Scott was aan het einde van een rit over 212 kilometer van Liuzhou naar Guilin de snelste in een sprint.

Trentin finishte vlak voor Pascal Ackermann, de Duitse winnaar van de tweede etappe van de rittenkoers door het zuiden van China. De Belg Jasper Stuyven eindigde als derde. De Nederlandse sprinters Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen maakten geen deel uit van het eerste deel van het peloton.

Gianni Moscon blijft het algemeen klassement aanvoeren. De Italiaan, uitkomend voor Team Sky, verdedigt zondag in de laatste rit over 169 kilometer met start en aankomst in Guilin een voorsprong van negen seconden op zijn naaste belager Felix Grossschartner uit Oostenrijk.

Pascal Eenkhoorn was lang in de aanval in de vijfde etappe. Maar de Nederlander van Team LottoNL-Jumbo wist met zijn medevluchters Tony Martin, Silvan Dillier en Ryan Mullen niet uit de greep van een aanstormend peloton te blijven.