Van der Poel zegeviert in Superprestige Boom

Mathieu van der Poel heeft ook de tweede manche uit de Superprestige veldrijden op zijn naam geschreven. De Europees kampioen was in Boom, evenals een week geleden in Gieten, onnavolgbaar. Een versnelling in de vierde ronde van de race was voldoende om de concurrentie op afstand te rijden. De Belg Toon Aerts kwam als tweede over de finish en diens landgenoot Gianni Vermeersch werd derde.

Wereldkampioen Wout van Aert ontbrak in Boom. De Belg zet alles op de cross om de wereldbeker, zondag in het Zwitserse Bern. Van der Poel, die wonderlijk snel hersteld is van een enkelblessure, komt daar ook aan de start.