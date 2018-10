Kasatkina wint Kremlin Cup in Moskou

Daria Kasatkina heeft de Kremlin Cup in Moskou op haar naam geschreven. De Russische tennisster was voor eigen publiek in de finale te sterk voor Ons Jabeur uit Tunesië: 2-6 7-6 (3) 6-4. De partij duurde meer dan twee uur.

De 21-jarige Kasatkina stond vorig jaar ook al in de eindstrijd in Moskou. Toen moest ze de zege aan de Duitse Julia Görges laten. Kasatkina, de huidige nummer veertien van de wereld, staat nu op twee toernooizeges op de WTA Tour.

Jabeur, die voor het eerst in een WTA-finale stond, rekende in Moskou eerder af met onder anderen de Amerikaanse Sloane Stephens en de Letse Anastasija Sevastova.