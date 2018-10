Kyle Edmund heeft zijn eerste toernooizege als tennisser op de ATP Tour binnen. De 23-jarige Brit was zondag in de finale in Antwerpen net wat beter dan Gaël Monfils uit Frankrijk: 3-6 7-6 (2) 7-6 (4).

Voor Edmund, als eerste geplaatst in de Belgische stad, was het de tweede keer dat hij een finale speelde. In april van dit jaar was de Spanjaard Pablo Andujar hem de baas in Marrakesh.

Monfils blijft door het verlies op zeven toernooizeges staan.