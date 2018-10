Primeur voor tennisser Tsitsipas in Stockholm

De Griekse tennisser Stefanos Tsitsipas heeft voor het eerst een ATP-toernooi gewonnen. Het 20-jarige talent, dit jaar al verliezend finalist in Barcelona en Toronto, was in de finale van het toernooi van Stockholm in twee sets te sterk voor de Let Ernests Gulbis: 6-4 6-4.

Bij zijn eerste twee finales was hij twee keer gestuit op Rafael Nadal, de huidige nummer één van de wereld. Tsitsipas was dit tennisjaar begonnen als nummer 91 van de wereld, maar staat inmiddels zestiende. Voor Gulbis was het zijn eerste finale sinds mei 2014. In datzelfde jaar stond de voormalig nummer tien van de wereld ook nog in de halve finales op Roland Garros.