Hamilton: waar ik de titel pak maakt niet uit

Lewis Hamilton probeerde bij de Grote Prijs van de VS met een ultieme inhaalactie op Max Verstappen alsnog de benodigde punten voor de wereldtitel binnen te halen. Maar de Mercedes-coureur kon de Nederlander niet inhalen. ,,Ik ben blij met hoe ik heb gereden”, zei de Brit die enkele punten tekort kwam om drie races voor het einde de wereldtitel veilig te stellen. ,,Het is eigenlijk raar dat je genoten hebt van een race waarin je het niet goed hebt gedaan.”

De strijd met Verstappen noemde Hamilton bij Ziggo Sport eerlijk. ,,Hij heeft het ook goed gedaan van waar hij begon in de race. Het was mooi om die strijd uit te vechten.” Dat hij minimaal een week moet wachten op zijn vijfde wereldtitel, vindt de Brit niet erg. ,,Het maakt me niet uit waar ik die wereldtitel pakt.”

Hamilton koos in tegenstelling tot zijn concurrenten voor een strategie met twee pitstops. ,,Na mijn tweede pitstop was de achterstand twaalf seconden. Dat was te veel om nog in te halen. Ik ben blij dat ik nog derde ben geĆ«indigd, maar ik snap niet helemaal hoe de strategie heeft uitgepakt. Ik had het gevoel dat er meer in had gezeten, maar dit was het beste wat we konden doen.”