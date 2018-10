Van Riessen wint keirin bij wereldbeker

Laurine van Riessen heeft bij de wereldbekerwedstrijd baanwielrennen in het Franse Saint-Quentin-en-Yvelines goud veroverd op de keirin. De 31-jarige baanwielrenster uit Leiden ging de sprint met nog twee ronden te gaan van kop af aan en hield stand. Ze bleef de Russin Daria Sjmeleva en Lee Wai Sze uit Hongkong voor en boekte haar eerste individuele wereldbekerzege als baanwielrenster.

De Belgische wereldkampioene op de keirin, Nicky Degrendele, kwam vlak voor de finish hard ten val. Ze moest aan haar verwondingen worden behandeld en werd per brancard afgevoerd. De verwondingen bleken mee te vallen, maar de Belgische is voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht voor controles.

Eerder op de avond reed Van Riessen naar een derde plek in een sterk bezette tweede ronde die werd gewonnen door Degrendele. In de eindronde was het van Riessen die het initiatief nam. Ze lanceerde zichzelf met twee ronden te gaan naar voren en werd niet meer ingehaald.

,,De start van dit weekend was niet wat ik er van had verwacht. Ik had samen met Hetty van de Wouw heel lang naar de teamsprint toegewerkt en als het dan niet goed uitpakt dan is het heel lastig om zo je seizoen te beginnen” zei Van Riessen. ,,Op de keirin ging de eerste rit al geweldig. De tweede rit pakte ik de derde plaats zonder veel energie te verspillen. In de finale wilde ik niet opgesloten raken, maar zo vroeg op kop komen was ook niet de bedoeling. In de laatste ronde was ik ervan overtuigd dat iedereen er overheen zou komen, maar ik hield de koppositie. Ik ben ontzettend blij.”