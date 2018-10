Verstappen tweede in Austin na inhaalrace

Max Verstappen heeft weer eens een sensationele prestatie geleverd in de Formule 1. De Nederlander bekroonde een inhaalrace in de Grand Prix van de Verenigde Staten met de tweede plaats. Hij was gestart vanaf de achttiende plaats. Het was al zijn achtste podiumfinish van dit jaar

De coureur van Red Bull moest alleen Kimi Räikkönen voor zich dulden. De Fin boekte op het Circuit of the Americas in Austin zijn eerste overwinning in een grand prix sinds Australië 2013 en ook zijn eerste voor Ferrari sinds zijn terugkeer bij de Italiaanse renstal in 2014. Hij moest 113 races wachten op de 21e GP-zege in zijn lange carrière.

Lewis Hamilton eindigde als derde in een race die een enerverend slot kende, waarbij Verstappen zijn tweede plaats met hand en tand verdedigde. De derde plek was niet voldoende voor Hamilton om zijn vijfde wereldtitel al te veroveren, want de Duitser Sebastian Vettel hield met de vierde plaats de titelstrijd nog even in leven. De Brit van Mercedes krijgt in de volgende race, over een week in Mexico, een nieuwe kans om het af te maken.

Verstappen moest als gevolg van een nieuwe versnellingsbak nog vijf plaatsen naar achteren in de startopstelling. De Limburger kende een bliksemstart vanaf de voorlaatste startrij en kliefde door het veld naar voren. In de eerste ronde al schoof hij op van plek achttien naar negen en een paar rondjes verder lag hij al vierde. Ook mede dankzij het uitvallen van zijn teamgenoot Daniel Ricciardo, wiens Red Bull stilviel.

De Nederlander kwam op de tweede plaats te liggen toen Hamilton tegen de verwachting in een tweede pitstop moest maken om zijn versleten banden te wisselen. Daarna volgde tien spannende slotronden, waarin de Brit alles op alles zetten om de race nog te winnen en daarmee het kampioenschap te beslissen. Hij kreeg het door onverzettelijk doorrijden van de Nederlander niet voor elkaar.