Svitolina verslaat ook Pliskova in WTA Finals

Elina Svitolina heeft ook de tweede partij gewonnen bij de WTA Finals in Singapore. De 24-jarige tennisster uit Oekraïne versloeg de Tsjechische Karolina Pliskova in drie sets verslagen: 6-3 2-6 6-3.

Door de tweede overwinning gaat Svitolina, de nummer zes van de plaatsingslijst aan de leiding in de witte groep. De Oekraïense neemt het op het eindejaarstoernooi nog op tegen Caroline Wozniacki. De als tweede geplaatste Deense won eerder op de dag van de Tsjechische Petra Kvitova. Pliskova moet van haar landgenote winnen om zich te kunnen plaatsen voor de halve finales.

Svitolina had het lastig in de derde game van de eerste set. Ze werkte vijf breakpoints weg en het stond tien keer deuce. Nadat ze de game alsnog won, brak ze haar tegenstandster en stoomde door naar de setwinst. Pliskova trok met een sterke tweede set de stand weer gelijk. De Tsjechische verloor echter meteen haar opslagbeurt in in de derde set. Svitolina liep uit naar 4-0 en besliste de partij op haar derde matchpoint.