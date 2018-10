Wozniacki wint van Kvitova bij WTA Finals

Tennisster Caroline Wozniacki heeft zich hersteld van haar nederlaag in de eerste groepswedstrijd van de WTA Finals in Singapore. De Deense titelverdediger versloeg in een spannende partij de Tsjechische Petra Kvitova, 7-5 3-6 6-2.

Wozniacki, als tweede geplaatst, trof met Kvitova de nummer vier van de plaatsingslijst bij het prestigieuze eindejaarstoernooi, waarin de beste acht speelsters van het jaar uitkomen. De tweede speelronde in de witte groep begon met een duel tussen twee oud-winnaars van de WTA Finals.

Kvitova, de winnares van 2011, verloor zondag ook haar eerste duel en dacht dinsdag in de tweede set haar vorm te pakken te hebben. Met een grote brul bij het benutten van het setpunt, leek ze klaar voor de derde set. Wozniacki, de Australian Open-winnares van dit jaar, herstelde zich echter en liet Kvitova verder kansloos.

Kvitova begon nog met veel vertrouwen aan de wedstrijd tegen haar Deense generatiegenote. De 28-jarige Tsjechische won de laatste vier duels van de even oude Wozniacki. Toch wist de Deense tennisster wat haar te doen stond. ,,Je weet nooit wat er gaat gebeuren tegen Petra. Ik bleef gewoon geconcentreerd alle ballen terugslaan”, legde Wozniacki nuchter haar tactiek uit. Na 2 uur en 17 minuten zag Kvitova dat haar opponente het eerste wedstrijdpunt benutte.

Na de nederlaag tegen Elina Svitolina moet Kvitova hopen dat de Oekraïense weer wint in haar tweede wedstrijd later dinsdag tegen de Tsjechische Karolina Pliskova. Alleen dan houdt Kvitova nog kans op een plek in de halve finales.

Wozniacki liet zich eerst verrassen door Pliskova, maar is weer vol vertrouwen na de zege op Kvitova. ,,Ik speelde op alle vlakken veel beter vandaag. Ik ben weer terug.”