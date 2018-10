Waterpoloërs beginnen met zege op Oekraïne

De waterpoloërs hebben de eerste wedstrijd in de Europese voorronde van de FINA Waterpolo World League overtuigend gewonnen. De ploeg van bondscoach Robin van Galen versloeg in de Krommerijn in Utrecht Oekraïne met 15-5.

Oranje begon goed aan het duel en sloot de eerste periode af met een 2-0 voorsprong. Ook in de tweede periode scoorden de waterpoloërs twee keer, maar kwamen de Oekraïners terug tot een 4-3 ruststand. In de derde periode bracht het Nederlandse team het verschil naar vijf treffers: 9-4. Die marge werd in de afsluitende periode nog eens verder uitgebreid naar 15-5

Robin Lindhout was met vier treffers topscorer bij Oranje. Thomas Lucas scoorde drie keer, Jorn Muller en Milos Filipovic waren goed voor twee goals. Jesse Koopman, Pascal Janssen, Guus van Yperen en Bilal Gbadamassi scoorden allen één keer.

Nederland is ingedeeld in Groep B met verder Griekenland en Spanje. Oranje speelt de volgende wedstrijd op 11 december tegen Spanje.