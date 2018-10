Verstappen: hier de beste kans om te winnen

Als Max Verstappen dit seizoen in de Formule 1 nog een race wil winnen, dan moet het volgens hem komend weekeinde gebeuren. ,,Dit is absoluut de beste kans voor ons”, keek de Nederlandse coureur van Red Bull donderdag in Mexico-Stad vooruit op de Grote Prijs van Mexico. Vorig jaar won Verstappen die wedstrijd op superieure wijze.

,,Ik denk dat we hier sterker zijn dan in Austin”, zei Verstappen, daarbij doelend op zijn tweede plaats van zondag in de Grote Prijs van de Verenigde Staten. Na Mexico volgen nog races in BraziliĆ« en Abu Dhabi.

Als Verstappen zondag wint, is de Brit Lewis Hamilton zeker van de wereldtitel. Achtervolger Sebastian Vettel uit Duitsland maakt alleen nog kans als hij als eerste finisht en Hamilton buiten de top zeven valt.

Vettel zei donderdag de kritiek die hij de laatste tijd van veel kanten te horen krijgt, begrijpt. ,,Het is duidelijk niet goed gedaan”, aldus de coureur van Ferrari, die onder meer begin oktober tijdens de Grote Prijs van Japan in de fout ging. Met name Britse media zagen in een aanrijding met Verstappen een grove blunder van de Duitser. ,,Het is niet zo dat ik domme dingen heb gedaan en acties ondernam die kansloos waren. Er zat altijd wel een idee achter”, aldus Vettel. ,,Ik zal die risico’s ook blijven nemen.”