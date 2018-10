Wielrenner Looij derde in Hainan

De Nederlandse wielrenner André Looij is in de vierde etappe van de Ronde van Hainan in China op de derde plaats geëindigd. De voormalige coureur van Roompot moest na een rit over 142 kilometer tussen Qionghai en Wanning in de eindsprint de Italiaan Andrea Guardini en diens landgenoot Davide Ballerini voor zich dulden. Looij (23) rijdt sinds dit jaar voor Monkey Town Continental Team. Raymond Kreder kwam als vijfde over de finish.

De Zwitser Dylan Page behield de gele leiderstrui. Kreder staat derde in het algemeen klassement, op 6 seconden van de koploper.

De dertiende Ronde van Hainan eindigt komende woensdag.