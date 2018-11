Tennisster Quirine Lemoine heeft het ITF-toernooi van Toronto gewonnen. In de finale liet de 26-jarige Lemoine de als eerste geplaatste Oekraïense Kateryna Kozlova, de nummer 104 van de wereld, kansloos. In 57 minuten werd het 6-2 6-3.

Voor Lemoine, die net is teruggekeerd na een polsblessure, is het pas haar eerste titel van het seizoen. Vorige week verloor de nummer 316 van de wereld de finale in het Canadese Saguenay.