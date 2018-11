Amber Gersjes heeft geen medaille overgehouden aan de Grand Prix in Tasjkent. De Nederlandse moest zich in de klasse tot 48 kilogram tevreden stellen met de vijfde plaats. Joana Diogo uit Portugal was in de strijd om brons met waza-ari te sterk voor Gersjes.

Sanne Verhagen komt later op vrijdag, in de klasse tot 57 kilogram, in actie in de strijd om brons in de hoofdstad van Oezbekistan.