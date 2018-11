Krajicek legt Zverev vast

Alexander Zverev maakt begin volgend jaar zijn opwachting op het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam. De Duitser is de nummer 5 van de wereld.

De 21-jarige Zverev deed in 2015, op basis van een wildcard, voor het eerst mee en miste sindsdien geen editie. Begin dit jaar verloor hij al in de tweede ronde.

,,Alexander is een typisch voorbeeld van een toptalent dat we vroeg met een wildcard een kans hebben gegeven om zich te ontwikkelen. Op die manier krijg je een band met hem en komt hij graag naar het toernooi”, aldus Krajicek. ,,We deden dit bijvoorbeeld ook met Federer en Dimitrov. Het is mooi om dan te volgen hoe zo’n speler zich ontwikkelt. In het geval van Zverev pakt dat heel goed uit.”

In een eerder stadium legde toernooidirecteur Richard Krajicek al Marin Cilic, Kei Nishikori, Stefanos Tsitsipas, Grigor Dimitrov, Hyeon Chung en Nick Kyrgios vast.

Het toernooi begint op 12 februari. Vorig jaar werd het ABN AMRO-toernooi gewonnen door Roger Federer.