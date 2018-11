Openwaterzwemmers naast podium in Dubai

Ferry Weertman heeft de wereldbeker openwater gewonnen. Hij werd tijdens de laatste wedstrijd in Dubai zevende en dat was voldoende om zijn belangrijkste uitdager, de Brit Jack Burnell, voor te blijven.

,,Ik heb al olympische titels, wereldtitels en Europese titels en alleen de World Series ontbrak nog. Nu is het klaar”, zei Weertman. ,,Ik vond het een erg leuke ervaring om op zoveel mooie plekken te komen. Nu is het trainen, trainen en nog eens trainen om me te plaatsen voor de Olympische Spelen van 2020.”

Marcel Schouten werd bij de afsluiting vijftiende en Pepijn Smits 23e. De Duitser Florian Wellbrock was de beste.

De Nederlandse langeafstandszwemsters speelden bij de laatste wedstrijd om de wereldbeker geen rol van betekenis. In Dubai werden Esmee Vermeulen en Sharon Rouwendaal respectievelijk vierde en zesde. De wedstrijd werd gewonnen door de Italiaanse Arianna Bridi. Zij tikte net eerder aan dan haar landgenote Rachele Cunha. Van Rouwendaal werd derde in het eindklassement.

De wedstrijd in Dubai was de laatste in een reeks van acht wedstrijden. De eerste wedstrijd was in maart in Doha en die werd gewonnen door Weertman.