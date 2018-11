Kramer en Roest op ploegachtervolging

Sven Kramer en Patrick Roest komen bij de eerste twee wereldbekerwedstrijden van het schaatsseizoen uit op het onderdeel ploegachtervolging. Marcel Bosker is ook aangewezen door de selectiecommissie langebaan van schaatsbond KNSB.

De eerste twee wereldbekerwedstrijden zijn in Obihiro (16 tot en met 18 november) en Tomakomai (23 tot en met 25 november). Douwe de Vries, ploeggenoot van Kramer en Roest bij Team Jumbo, is op de ploegachtervolging alleen van de partij in Obihiro.

Bij de vrouwen vormen Lotte van Beek, Joy Beune, Antoinette de Jong en Ireen Wüst bij beide wereldbekerontmoetingen het Nederlandse team op de achtervolging.

De KNSB wees voor het onderdeel massastart Chris Huizinga, Simon Schouten, Douwe de Vries, Irene Schouten, Melissa Wijfje en Esmee Visser aan. Bij de teamsprint komen Michel Mulder, Kjeld Nuis, Hein Otterspeer, Kai Verbij, Dai Dai Ntab (mannen) en Femke Beuling, Letitia de Jong, Jutta Leerdam en Janine Smit (vrouwen) namens Nederland in actie.

Een opvolger voor de na vorig seizoen vertrokken bondscoach Geert Kuiper is er nog niet. Remy de Wit, technisch directeur van de KNSB, zei vorige week uiterlijk 1 januari een nieuwe trainer te presenteren. Bij de wereldbekerwedstrijden in Japan levert de ploeg met de meeste rijders bij een onderdeel (ploegachtervolging, massastart en teamsprint) de hoofdcoach. Als van twee ploegen evenveel schaatsers aan de start staan, bepaalt de selectiecommissie langebaan wie als coach fungeert.