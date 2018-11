Clippers in slotseconde langs Bucks

De sterke seizoensstart van Milwaukee Bucks is al haast vergeten. BIj Los Angeles Clippers leed het team de derde nederlaag in de laatste vijf wedstrijden. De Bucks waren het seizoen begonnen met zeven overwinningen op rij.

Minder dan een seconde, ook nog in de extra tijd, stond er op de klok toen Lou Williams met een layup de zege binnenhaalde voor de Clippers: 128-126. Het was de zevende overwinning voor de thuisploeg tegen vijf nederlagen in basketbalcompetitie NBA.

De Bucks staan met negen zeges tegen drie verliespartijen in de Eastern Conference nog wel tweede achter Toronto Raptors. Die ploeg versloeg New York Knicks met 128-112. De ploeg uit Canada kent de beste seizoensstart ooit met twaalf overwinningen en slechts één nederlaag.