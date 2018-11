Verstappen jaagt vanaf plek vijf op podium

Twee weken na zijn glorieuze race door Mexico-Stad weet Max Verstappen dat zijn kansen op een podiumplaats in de Grote Prijs van Brazilië minder groot zijn. Op het circuit van Interlagos, met veel rechte stukken, komt de motor in de Red Bull-bolide van Verstappen vermogen tekort ten opzichte van Mercedes en Ferrari. Dat bleek ook wel tijdens de kwalificatie, waarin Verstappen als vijfde eindigde achter de vier coureurs van de twee topteams in de Formule 1. Al viel het verschil volgens de Nederlander wel mee.

,,Ik had het gat groter verwacht. Ik denk dat we in de race wel redelijk mee kunnen”, zei Verstappen, die bezig is aan een sterke reeks. Hij eindigde de afgelopen drie races in Japan (derde), de Verenigde Staten (tweede) en Mexico (eerste) steeds op het podium. De voorlaatste wedstrijd van het seizoen begint om 18.10 uur Nederlandse tijd.

Lewis Hamilton, die zich in Mexico al verzekerde van zijn vijfde wereldtitel, start voor de tiende keer dit seizoen van poleposition. De Britse coureur van Mercedes troefde zijn rivaal Sebastian Vettel van Ferrari opnieuw af. De Finnen Valtteri Bottas (Mercedes, derde) en Kimi Räikkönen (Ferrari, vierde) vormen de tweede startrij.