Gasquet laat finale Daviscup schieten

De Fransman Richard Gasquet (32) laat de finale van de Daviscup aan zich voorbijgaan. De nummer 26 van de wereld geeft geen reden voor zijn absentie.

De Franse ploeg is maandag begonnen aan een trainingsstage. Captain Yannick Noah riep behalve Gasquet ook Jeremy Chardy, Lucas Pouille en Jo-Wilfried Tsonga op. Nicolas Mahut en Pierre-Hugues Herbert maken ook deel uit van de groep, maar zij komen deze week in actie in het dubbelspel van de ATP Finals in Londen.

Frankrijk neemt het van 23 tot en met 25 november in Lille op tegen Kroatiƫ.