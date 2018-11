Ronald Mulder mist wereldbekerwedstrijd Japan

Schaatser Ronald Mulder mist de eerste wereldbekerwedstrijden in het Japanse Obihiro. De Europees kampioen op de 500 meter kampt met een longontsteking. Of hij een week later wel start bij de tweede wereldbeker in Tomakomai in Japan, beslist hij later.

,,Vorige week donderdag kwam de koorts opzetten en het hele weekend heeft dat aangehouden. Vanmorgen heb ik een aantal tests gedaan en daar kwam uit dat het een longontsteking is. En dan elf uur lang in een vliegtuig zitten is ‘not done'”, zegt Mulder tegen NOS.nl.

In de aanloop naar het kwalificatietoernooi, twee weken geleden in Heerenveen, had Mulder last van een rugblessure. Hij plaatste zich op de 500 meter als vijfde voor de eerste serie wereldbekerwedstrijden.