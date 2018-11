Bij de tweekamp om de wereldtitel schaken tussen Magnus Carlsen en Fabiano Caruana is ook de vijfde partij in remise geëindigd. Het duel in Londen nam deze keer 33 zetten in beslag.

De Amerikaanse uitdager Caruana speelde met wit. De Noor Carlsen is de titelverdediger. De stand is nu 2,5 – 2,5.

Wie als eerste 6,5 punten heeft, is wereldkampioen. Bij een gelijke stand volgt een tiebreak.