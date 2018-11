Rusland gaat het wereldkampioenschap volleybal voor mannen in 2022 organiseren. Dat heeft de overkoepelende federatie FIVB tijdens een congres in het Mexicaanse Cancun besloten. ,,We weten zeker dat Rusland een boeiend en modern evenement gaat verzorgen, waarbij de fans binnen én buiten het veld vermaakt zullen worden”, zo luidde het in een verklaring.