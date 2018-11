Lorentzen weer snel op 500 m, Smeekens 7e

De Noor Havard Lorentzen heeft bij de eerste wereldbeker schaatsen in Obihiro zijn status op de 500 meter waargemaakt. De olympisch kampioen zegevierde in een tijd van 34,73 seconden. De Rus Pavel Koelizjnikov eindigde als tweede (34,77) en de Japanner Tatsuya Shinhama pakte brons met 34,81.

Jan Smeekens was de beste Nederlander met een tijd van 35,08. Daarmee belandde de regerende wereldkampioen op de 500 meter op de zevende plaats. Hij reed tegen landgenoot Kai Verbij, die met 35,27 de twaalfde tijd klokte.

Kjeld Nuis belandde met 35,28 op de dertiende plek. De tweevoudig olympisch kampioen (1000 en 1500 meter) versloeg landgenoot Dai Dai Ntab, die met 35,32 vijftiende werd. Michel Mulder eindigde met 35,29 op de veertiende plek.

Ntab was de vervanger van Ronald Mulder, die door ziekte ontbreekt in Japan. Ntab beleefde ook in Obihiro een moeizame start. Uit angst voor diskwalificatie bleef hij na het schot te lang staan, waardoor een toptijd er niet meer inzat. Dat overkwam hem twee weken geleden ook al in Thialf bij de wereldbekerkwalificatie.