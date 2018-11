Motorcoureur Fenati krijgt een herkansing

De Italiaanse motorcoureur Romano Fenati keert volgend jaar toch weer terug in de sport. De 22-jarige Italiaan krijgt in de Moto3 een herkansing bij het team Marinelli Snipers, waar hij in september nog werd ontslagen. Hij had in de Grote Prijs van San Marino op hoge snelheid in de remhendel van een andere coureur geknepen.

Fenati werd in eerste instantie voor twee grands prix geschorst, maar de internationale motorsportfederatie FIM besloot bij nader inzien om de Italiaan voor de rest van het seizoen te schorsen. Marinelli Snipers ontsloeg Fenati en diens toekomstige werkgever MV Agusta verscheurde het contract van de Italiaan voor 2019. De roekeloze motorcoureur besloot zijn racecarrière per direct te beëindigen en ging in de ijzerwarenwinkel van zijn opa werken. Enkele weken later dient zich de kans op rehabilitatie aan bij zijn oude werkgever, die verdergaat als Team O.