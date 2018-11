Zverev naar laatste vier na zege op Isner

Alexander Zverev heeft zich op de ATP Finals dankzij een overwinning op John Isner verzekerd van een plek in de halve finales. De 21-jarige Duitse tennisser, die nooit eerder de laatste vier haalde op het eindejaarstoernooi, versloeg de debutant in Londen met 7-6 (5) 6-3.

Isner kreeg in de eerste set bij een voorsprong van 6-5 een setpunt, maar Zverev werkte dat weg met een ace. In de tweede set plaatste Zverev op zijn eerste breakpoint de enige servicebreak van de wedstrijd na een mislukte service-volley-poging van Isner. Na een uur en 21 minuten was de klus door een afzwaaier van de Amerikaan geklaard voor Zverev.

Zverev is – ongeacht het resultaat bij de laatste groepswedstrijd tussen Novak Djokovic en Marin Cilic – tweede geworden in de groep-Kuerten. Hij neemt het in de halve finales op tegen de winnaar van de andere poule, Roger Federer. Djokovic strijdt met de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson om een plek in de eindstrijd.