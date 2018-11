Ook mannenteam tweede op ploegachtervolging

In navolging van de Nederlandse vrouwenploeg heeft het mannenteam van Oranje bij de eerste wereldbeker schaatsen in Obihiro zilver veroverd op de achtervolging. Een Nederlandse gelegenheidsformatie zette verrassend de tweede tijd neer: 3.42,14. Rusland zegevierde met een baanrecord van 3.41,26. Noorwegen, olympisch kampioen op dit onderdeel, kwam niet verder dan de derde plaats (3.42,77).

Namens Nederland verschenen oudgediende Douwe de Vries (36), Marcel Bosker (21) en Chris Huizinga (21) op het ijs. Sven Kramer meldde zich donderdag af voor dit onderdeel. De kopman van Team Jumbo wil in Japan zijn kwetsbare rug niet al te veel belasten. Hij is wel van plan om op de 1500 meter (zaterdag) en op de 5000 meter (zondag) in actie te komen. Ook ploeggenoot Patrick Roest, die al vroeg in het seizoen uitstekend in vorm is, bleef aan de kant.

Met Kramer en Roest in de ploeg eindigde Oranje bij de Winterspelen in februari in Zuid-Korea als derde, achter Noorwegen en Zuid-Korea.

Nederland is nog wel regerend wereldkampioen op de ploegachtervolging. Alleen De Vries was in 2017 van de partij toen Oranje in Gangneung zegevierde. Jorrit Bergsma, die geen trek had in een reis naar Japan, en Jan Blokhuijsen, die dit seizoen niet in actie komt, ontbreken nu in de Nederlandse wereldbekerselectie.

De Vries, Bosker en Huizinga reden in Japan voor de eerste keer met elkaar. Door het ontbreken van een bondscoach is er dit seizoen nog niet getraind op dit onderdeel. De Nederlandse schaatsbond KNSB hoopt nog voor het einde van dit jaar een opvolger van Geert Kuiper (naar Canadese bond) te presenteren. Totdat de nieuwe bondscoach is aangesteld, wordt er in het Nederlandse kamp een beetje geïmproviseerd.

Kramer is ontstemd over de trage gang van zaken. Hij sprak in Japan van ,,gepruts” van de KNSB, die met diverse kandidaten geen akkoord wist te bereiken.